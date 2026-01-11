Erzurum'da Bir Evden Gelen Ses Endişe Yarattı! Ekipler Harekete Geçti

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir apartman dairesinden gelen bebek ağlama sesi üzerine mahalle sakinleri durumu 112’ye bildirdi. Eve pencereden giren ekipler, 1,5 yaşındaki Gökçe bebeği kurtararak hastaneye götürdü. Anneye ulaşılamazken, baba ifadeye çağrıldı.

Erzurum'da Bir Evden Gelen Ses Endişe Yarattı! Ekipler Harekete Geçti
Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir apartman dairesinden gelen bebek ağlama sesleri mahalleliyi harekete geçirdi. Yapılan ihbar üzerine ekipler, evde tek başına bırakılan 1,5 yaşındaki Gökçe bebeği pencereden girerek kurtardı.

BEBEK SESLERİ İHBAR GETİRDİ

Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 98’inci Sokak’ta bulunan apartmanın birinci katındaki daireden uzun süre bebek sesi duyan çevre sakinleri, anneye ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nöbetçi savcıdan alınan izin sonrası itfaiye ve polis ekipleri, levye yardımıyla pencereyi açarak daireye girdi.

GÖKÇE BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Evden çıkarılan ve 1,5 yaşında olduğu belirlenen Gökçe bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde süt ve çikolata verilen bebek, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

ANNEYE ULAŞILAMADI, BABA İFADEYE ÇAĞRILDI

Eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve apartmana kısa süre önce taşındığı öğrenilen anneye tüm aramalara rağmen ulaşılamadı. Polis ekipleri annenin bulunması için çalışmalarını sürdürürken, Oltu ilçesinden Erzurum’a geldiğini belirten baba, ifadesi alınmak üzere Yenişehir Polis Merkezi Amirliği’ne çağrıldı.

Kaynak: DHA

