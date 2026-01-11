AKOM, Saat Vererek Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor

AKOM, İstanbul için haftalık hava tahminini açıkladı. Gün boyu yağmur beklenirken gece saatlerinden itibaren yağışın karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kara dönmesi öngörülüyor. Pazartesi sabahından itibaren kent genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

AKOM, Saat Vererek Uyardı! İstanbul'a Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), tarafından haftalık hava tahmin raporu paylaşıldı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Gün boyu yağmurlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların pazartesi sabah saatlerinden (06.00) itibaren il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:

12 Ocak Pazartesi: Kuvvetli kar yağışı

13 Ocak Salı: Parçalı bulutlu

14 Ocak Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

15 Ocak Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

16 Ocak Cuma: Parçalı ve az bulutlu

17 Ocak Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Kar Yağışı
