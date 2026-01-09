AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Pazartesi Evden Çalışın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kritik bir uyarı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre cumartesi günü bölge genelinde rüzgârın güney ve batı yönlerden kuvvetli eseceği, bazı noktalarda fırtına şiddetinin saatte 80–90 kilometreye ulaşacağı bildirildi.

İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin değerlendirmesinde; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da rüzgarın 50–75 km/sa hızla eseceği, yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olacağı belirtildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİR UYARISI

Yetkililer, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

TRAKYA’DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Cumartesi günü Trakya kesiminde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı ifade edildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar riskine karşı uyarı yapıldı.

48 İL İÇİN “SARI” UYARI

Meteoroloji, aralarında İstanbul, İzmir, Bursa ve Tekirdağ’ın da bulunduğu toplam 48 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Vatandaşlardan gelişmeleri yakından takip etmeleri istendi.

KADIOĞLU: “PAZARTESİ EVDEN ÇALIŞIN”

İTÜ Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pazartesi gününe dikkat çekti. Kadıoğlu, “İstanbul’da pazartesi günü için kimseye söz vermeyin. Hava sıcaklığı ve yağış miktarı tam kar şartlarını oluşturuyor. Teknolojinin imkânlarından yararlanıp evden çalışmak en doğru tercih olabilir” ifadelerini kullandı.

AKOM’DAN KAR VE SOĞUK UYARISI

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de 9–14 Ocak tarihlerini kapsayan hava durumu değerlendirmesini paylaştı. Açıklamada, cumartesi akşamından itibaren rüzgarın fırtına, gece saatlerinde ise kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

AKOM, sağanak yağışların ardından pazar gününden itibaren sıcaklıkların 8–10 derece düşeceğini, pazar akşamı karla karışık yağmurun, pazartesi sabah saatlerinden itibaren ise yer yer kuvvetli kar yağışının görülebileceğini bildirdi. Vatandaşların tedbirli ve hazırlıklı olması istendi.

Kaynak: Haber Merkezi