Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı

İstanbul’da aralarında Bebek Otel ve Klein’ın da bulunduğu 6 işletmeye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklandı, Selen Görgüzel’in de aralarında olduğu 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Ocak gecesi aralarında Bebek Otel, Ruby ve Klein’ın da bulunduğu 6 işletmeye eş zamanlı baskın düzenlenmişti. Operasyon kapsamında şarkıcı Selen Görgüzel’in de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler Klein adlı gece kulübünün işletmecisi Burak Fahri Yön, mesul müdürü Ayşe Tarım, sunucu Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper oldu.

TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Burak Fahri Yön, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Selen Görgüzel ile Nilüfer Batur Tokgöz hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

Hakimlik, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in tutuklanmasına karar verdi. Burak Fahri Yön, Selen Görgüzel ve Nilüfer Batur Tokgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Sabah Gazetesi

