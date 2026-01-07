Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Sıcak Gelişme! İşte Tutuklanan İsimler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da aralarında olduğu 26 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılık, şüphelilerden 19'unu tutuklanmaları, 3'ünüyse 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Öte yandan, haklarında daha önce yurt dışı çıkış yasağı tedbiri bulunan 4 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler Suat Yıldız, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Lerma Elmas, Merve Eryiğit, Merve Uslu, Veysel Avcı, Arif Altunbulak, Burak Altındağ, Ceyda Ersoy, Duygu Açıksöz, Ece Cerenbelli, Gizem Özköroğlu, Muzaffer Yıldırım, Nevin Şimşek, Özge Bitmez, Sevgi Taştan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Binnur Buse Alper, Gözde Anuk ve Sedef Selen Atmaca'ya ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

