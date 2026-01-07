Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Sıcak Gelişme! İşte Tutuklanan İsimler

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 26 kişiden 19’u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Ceyda Ersoy da bulunuyor.

Son Güncelleme:
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Sıcak Gelişme! İşte Tutuklanan İsimler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da aralarında olduğu 26 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılık, şüphelilerden 19'unu tutuklanmaları, 3'ünüyse 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Öte yandan, haklarında daha önce yurt dışı çıkış yasağı tedbiri bulunan 4 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Sıcak Gelişme! İşte Tutuklanan İsimler - Resim : 1

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler Suat Yıldız, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Lerma Elmas, Merve Eryiğit, Merve Uslu, Veysel Avcı, Arif Altunbulak, Burak Altındağ, Ceyda Ersoy, Duygu Açıksöz, Ece Cerenbelli, Gizem Özköroğlu, Muzaffer Yıldırım, Nevin Şimşek, Özge Bitmez, Sevgi Taştan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Binnur Buse Alper, Gözde Anuk ve Sedef Selen Atmaca'ya ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Veyis Ateş, Taner Çağlı, Buse İskenderoğlu ve Ege Karataşlı Gözaltına AlındıÜnlülere Uyuşturucu Operasyonu: Veyis Ateş, Taner Çağlı, Buse İskenderoğlu ve Ege Karataşlı Gözaltına AlındıMagazin

Ünlü Yapımcı Timur Savcı Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Gözaltına AlındıÜnlü Yapımcı Timur Savcı Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Gözaltına AlındıGüncel

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız Serbest BırakıldıÜnlülere Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız Serbest BırakıldıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Sobadan Çıkan Gaz Can Aldı! Anne-Babasını Ziyarete Gelmişti Sobadan Çıkan Gaz Can Aldı! Anne-Babasını Ziyarete Gelmişti
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Yangın Sonrası Sıkı Denetim! Kartepe'nin Zirvesindeki Otel Kapatıldı Kartepe'nin Zirvesindeki Otel Kapatıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı 19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı
En Düşük Emekli Maaşı İçin Kritik Toplantı Tarihi Belli Oldu En Düşük Emekli Maaşı İçin Kritik Toplantı Tarihi Belli Oldu
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltındaydı... Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör Serbest Bırakıldı Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör Serbest Bırakıldı
Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binasında Silahlı Saldırı Emekliliği Reddedildi, Avukatı Öldürdü!
Üç İsim Daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı, Asker Selamı Verdi Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı, Asker Selamı Verdi