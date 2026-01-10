Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Can Yaman ve Selen Görgüzel Dahil 7 Kişi Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, oyuncu Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Ceren Alper ile oyuncu Can Yaman'ın da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Can Yaman ve Selen Görgüzel Dahil 7 Kişi Gözaltında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gece saatlerine yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. Gece saatlerinde güvenlik güçlerinde belirlenene adreslere baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı.

CAN YAMAN VE SELEN GÖRGÜZEL DE GÖZALTINDA

Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, 'Survivor' isim yarışma programına katılmış, elenmesinin ardından Türkiye'ye dönmüştü. Görgüzel uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Operasyonda, oyuncu Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Ceren Alper ile oyuncu Can Yaman'ın da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

KAN TESTİ VERECEKLER

Can Yaman ve Selen Görgüzel Adli Tıp Kurumu’na kan testine götürülecek.

Bebek Hoteli’nde Gece Yarısı Operasyonu: Jandarma Narkotik Köpekleriyle Yeniden GirdiBebek Hoteli’nde Gece Yarısı Operasyonu: Jandarma Narkotik Köpekleriyle Yeniden GirdiGüncel

Kaynak: Sabah

Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Şeyh Maksud'da Operasyonlar Tamamlandı! Son Mahalle de YPG’den Kurtarıldı Şeyh Maksud'da Operasyonlar Tamamlandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İstanbul Havalimanı'nda Yarım Ton Uyuşturucu Yakalandı İstanbul Havalimanı'nda Yarım Ton Uyuşturucu Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Trump'tan Flaş Halep Açıklaması! 'Barış İstiyorum' Trump'tan Flaş Halep Açıklaması!
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Survivor'dan Elenen İlk Yarışmacı da Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga!
Yenibosna D-100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var Yenibosna D-100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza
Bebek Hoteli’nde Gece Yarısı Operasyonu: Jandarma Narkotik Köpekleriyle Yeniden Girdi Bebek Hoteli’nde Gece Yarısı Operasyonu: Jandarma Narkotik Köpekleriyle Yeniden Girdi
Şeyh Maksud'da Operasyonlar Tamamlandı! Son Mahalle de YPG’den Kurtarıldı Şeyh Maksud'da Operasyonlar Tamamlandı