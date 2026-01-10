Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Can Yaman ve Selen Görgüzel Dahil 7 Kişi Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gece saatlerine yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. Gece saatlerinde güvenlik güçlerinde belirlenene adreslere baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı.

CAN YAMAN VE SELEN GÖRGÜZEL DE GÖZALTINDA

Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, 'Survivor' isim yarışma programına katılmış, elenmesinin ardından Türkiye'ye dönmüştü. Görgüzel uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Operasyonda, oyuncu Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Ceren Alper ile oyuncu Can Yaman'ın da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

KAN TESTİ VERECEKLER

Can Yaman ve Selen Görgüzel Adli Tıp Kurumu’na kan testine götürülecek.

Kaynak: Sabah