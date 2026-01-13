ABD'de Flaş Adım! Grönland İçin Düğmeye Basıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi üyelerinden Florida vekili Randy Fine, Grönland’ın ABD'ye 'gönüllü' şekilde katılmasını öngören bir yasa tasarısını Temsilciler Meclisi’ne sunduğunu açıkladı. 'Grönland’ın İlhakı ve Eyalet Olma Yasası' başlığını taşıyan tasarıda, adanın ABD’ye 51. eyalet olarak katılması öngörülürken, Başkan Donald Trump yönetimine bu yönde gerekli diplomatik ve idari adımları atma yetkisi verilmesi amaçlanıyor.

ÖNEMİNİ VURGULADI

Fine, yazılı açıklamasında Grönland’ın stratejik konumuna dikkat çekerek, adanın Kuzey Kutbu’ndaki deniz yolları ve ABD’nin ulusal güvenliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu savundu. Fine, Grönland’ın Çin ve Rusya gibi ülkelerin nüfuz alanına girmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın ABD ve Avrupa’nın güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu savunmuş, adanın Rus ve Çin etkisi altında kalabileceğini öne sürmüştü. The Mail on Sunday gazetesi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın orduya Grönland’ın işgaline yönelik bir plan hazırlanması talimatı verdiğini öne sürmütü. Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland yönetimi ile Danimarka hükümeti ise ABD’nin bu yöndeki açıklamalarını net bir dille reddediyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, NATO müttefikleri arasında böyle bir girişimin kabul edilemez olacağını vurgulamıştı.

Kaynak: AA