Cezaevinde Kanlı Kavga! 3 Ölü, 12 Yaralı
ABD’nin Georgia eyaletinde bulunan bir hapishanede mahkumlar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. 1 infaz koruma memuru ile 12 mahkum da yaralandı.
ABD'nin Georgia eyaletindeki hapishanede çıkan kavga kanlı bir şekilde sonuçlandı. Yerel polisin yazılı açıklamasında, dün Washington Eyalet Hapishanesinde mahkumlar arasında çıkan kavganın büyüdüğü belirtildi.
Kavgada 3 mahkumun öldüğü, yaralanan 1 infaz koruma memuru ve 12 mahkumun bölgedeki yakın hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi. Yaklaşık 1550 mahkumun bulunduğu hapishanedeki olayın Georgia Ceza İnfaz Kurumu tarafından soruşturulduğu aktarıldı.
Kaynak: AA
