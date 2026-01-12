Cezaevinde Kanlı Kavga! 3 Ölü, 12 Yaralı

ABD’nin Georgia eyaletinde bulunan bir hapishanede mahkumlar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. 1 infaz koruma memuru ile 12 mahkum da yaralandı.

Cezaevinde Kanlı Kavga! 3 Ölü, 12 Yaralı
ABD'nin Georgia eyaletindeki hapishanede çıkan kavga kanlı bir şekilde sonuçlandı. Yerel polisin yazılı açıklamasında, dün Washington Eyalet Hapishanesinde mahkumlar arasında çıkan kavganın büyüdüğü belirtildi.

Kavgada 3 mahkumun öldüğü, yaralanan 1 infaz koruma memuru ve 12 mahkumun bölgedeki yakın hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi. Yaklaşık 1550 mahkumun bulunduğu hapishanedeki olayın Georgia Ceza İnfaz Kurumu tarafından soruşturulduğu aktarıldı.

