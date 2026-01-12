İsrail, Ateşkesi Takmıyor! Gazze'de 3 Can Kaybı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait 'quadcopter' tipi insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 3 Filistinlinin naaşı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi. Ayrıca, yine Han Yunus'taki Batn es-Semin bölgesinde açılan ateş sonucu yaralanan Filistinli bir kadının, tedavi edilmek üzere Nasır Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusu tarafından X üzerinden yapılan açıklamadaysa şu ifadeler kullanıldı: "Bugün erken saatlerde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki 'Sarı Hat' bölgesinde askeri güçlere doğrudan tehdit oluşturacak şekilde yaklaşan 4 silahlı kişi tespit edildi. Harekete geçen hava kuvvetleri, söz konusu tehdidi ortadan kaldırmak için 3 kişiyi ortadan kaldırdı ve dördüncü kişiyi de etkisiz hale getirdi."

NE OLMUŞTU?

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması gereği 'Sarı Hat'ın gerisine çekilen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgalini sürdürürken, çekildiği bölgelere de sık sık saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA