Meteoroloji'den 29 İle Uyarı! Sağanak ve Kar Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava koşullarındaki olumsuzluklara karşı 29 ili sarı kodla uyardı. Yapılan değerlendirmelere göre Osmaniye ve Hatay’da kuvvetli sağanak yağış beklenirken, diğer illerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak.

İŞTE O İLLER

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle: Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Sivas, Yozgat, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Siirt, Mardin, Şırnak ve Hakkari.

Kaynak: Haber Merkezi