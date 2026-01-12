CHP’li Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçiyor? Gözler Yarında! İşte Ayrıntılar...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar siyaset kulislerini hareketlendirdi. tv100’de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Ahmet Akın’la ilgili kulis bilgilerini paylaştı. Burhan, Balıkesir ve Ankara’daki siyasi çevrelerle görüştüğünü belirterek, AK Parti cephesinde Akın’a yönelik olumsuz bir yaklaşım bulunmadığını söyledi.

HENÜZ BİR TEMAS YOK

Burhan’ın aktardığına göre AK Partili siyasetçiler, Ahmet Akın’ı 'Balıkesir’de sevilen, hizmet üreten ve kuşatıcı bir siyaset dili kullanan' bir isim olarak değerlendiriyor. Ancak Burhan, şu ana kadar Ahmet Akın ile AK Parti arasında doğrudan bir görüşme ya da resmi bir temas olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmadığını özellikle vurguladı. "AK Parti, prensiplerine uyan siyasetçilere kapısı açık bir parti. Ahmet Akın’la ilgili negatif bir kanaat yok, çevrelerde sıcak bakıldığı görülüyor" diyen Burhan, bu durumun kesin bir transfer anlamına gelmediğinin de altını çizdi.

GÖZLER YARINA ÇEVRİLDİ

Sinan Burhan, Ahmet Akın’ın yarın saat 14.00’te yapılacak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında konuya ilişkin açıklama yapmasının beklendiğini söyledi. Açıklamanın, belediye meclis üyelerinin de bulunduğu bir ortamda yapılacağı ifade edildi.

Burhan, CHP Genel Merkezi’nin de Ahmet Akın’ın son dönemdeki açıklamalarından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Kulis bilgilerine göre, CHP yönetimi Akın’a, "Açıklamalarınız muğlak, CHP’li kimliğinizi net biçimde vurgulamıyorsunuz" yönünde eleştiri ve telkinlerde bulundu. Sinan Burhan, edindiği bilgilere dayanarak Ahmet Akın’ın yarın yapacağı açıklamada 'CHP’de kalmaya devam ettiğini' net ifadelerle dile getirmesinin beklendiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi