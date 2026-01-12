Bursa'da Kan Donduran Olay: Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurdu! Sosyal Medyada Mesajı Ortaya Çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Y'yi (21) tabancayla göğsünden ve karnından vurarak ağır yaralayan Ahmet Yıldız (30), olaydan kısa süre önce sanal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Şüphelinin mesajında, "Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" ifadelerini kullandığı görüldü.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları belirtilen çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Ahmet Yıldız, üzerindeki tabancayla eşi Tuğçe Y'ye ateş açtı. Göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle ağır yaralanan genç kadın yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

“KURT DARLANDI, SON TURUNA ÇIKTI”

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 1 çocuk annesi Tuğçe Y, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli sanal medya hesabından, "Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" ifadelerini kullandığı görüldü.

Olay sonrası polis merkezine giderek teslim olan Ahmet Yıldız ifadesinde, eşinin kendisini defalarca aldattığını iddia ederek bu nedenle silahını ateşlediğini söylediği bildirildi. Şüphelinin, saldırıdan önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise soruşturma dosyasına girdi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

TUTUKLANDI

Bursa’da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla göğsünden ve karnından vurarak ağır yaralayan Ahmet Yıldız (30), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

