Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Flaş Gelişme: 3 İsmin Testi Pozitif Çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 kişinin testi pozitif çıktı. Ayrıca Şeyma Subaşı testi henüz sonuçlanmadan uyuşturucu kullandığını kabul etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerin tahlil sonuçları çıktı.

SUBAŞI SONUÇLANMADAN KABULLENDİ

Daha önce test veren Yusuf Güney'in de sonuçları pozitif çıkmıştı. Soruşturma kapsamında son olarak Şeyma Subaşı Adli Tıp Kurumu'nda test vermişti. Subaşı'nın testi sonuçlanmasa da uyuşturucu kullandığını kabul etti. Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu ve Mümine Senna Yıldız'ın Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerde 'kokain' maddesi pozitif çıkarken, İrem Sak'ın test sonucu ise negatif çıktı.

Soruşturma kapsamında Melisa Döngel ve Ezgi Eyüboğlu serbest bırakılırken Cihan Şensözlü ise tutuklanmıştı. Şensözlü'ye 'Fuhuşa teşvik veya aracılık' suçlaması yöneltilmişti.

Kaynak: DHA

