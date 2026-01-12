Malatya’da 3.6 Büyüklüğünde Deprem

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde akşam saatlerinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya’da 3.6 Büyüklüğünde Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.43’te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD verilerine göre yerin 7.16 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, ilçe genelinde kısa süreli hissedildi.

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelerde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, bölgede gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.

AFAD Açıkladı! Muğla Fethiye'de DepremAFAD Açıkladı! Muğla Fethiye'de DepremGüncel

AFAD Duyurdu! Çanakkale'de Korkutan DepremAFAD Duyurdu! Çanakkale'de Korkutan DepremYaşam

'İstanbul'u Büyük Depremden Koruyor' Uzman İsim Osman Bektaş 'Tesadüf Değil' Dedi Haritayla Anlattı'İstanbul'u Büyük Depremden Koruyor' Uzman İsim Osman Bektaş 'Tesadüf Değil' Dedi Haritayla AnlattıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem
Türkiye ile Yunanistan Arasında Kritik Temas! Türkiye ile Yunanistan Arasında Kritik Temas!
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
'Prof. Vicdan' Ayten Erdoğan’a Tahliye 'Prof. Vicdan' Ayten Erdoğan’a Tahliye
Tokat'ta Tartışma Ölümle Sonuçlandı! Başından Vurdu, Kaçtı Tartışma Ölümle Sonuçlandı! Başından Vurdu, Kaçtı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Tekirdağ'da Vahşet! Yangın Sanılmıştı, Altında Cinayet Çıktı Tekirdağ'da Vahşet! Yangın Sanılmıştı, Altında Cinayet Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Emekliden Memura Torba Yasa Geliyor: Milyonların Gözü Meclis’te! SGK Uzmanı İsa Karakaş Tek Tek Anlattı Emekliden Memura Torba Yasa Geliyor: Milyonların Gözü Meclis’te
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı
Tapu Masrafları Sil Baştan Değişti: Devlet Düğmeye Bastı! Ev Alacak ve Satacak Herkesi İlgilendiriyor Tapu Masrafları Sil Baştan Değişti: Devlet Düğmeye Bastı! Ev Alıp Satacak Herkesi İlgilendiriyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na İhale Soruşturması: 6’sı Asker 20 Şüpheli Gözaltında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na İhale Soruşturması
CHP’li Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçiyor? Gözler Yarında! İşte Ayrıntılar... CHP’li Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçiyor?