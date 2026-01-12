Malatya’da 3.6 Büyüklüğünde Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.43’te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD verilerine göre yerin 7.16 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, ilçe genelinde kısa süreli hissedildi.

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelerde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, bölgede gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi