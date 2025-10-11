2 Gün Boyunca Yoğun Bakımda Kalmıştı! Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan’ın Son Hali Gündem Oldu

Kısa süre önce yoğun bakıma kaldırılan, intihar ettiği yönündeki iddialarla gündem olan ve iddiaları yalanlayan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yeniden sahnelere döndü. Tiyatro oyunu için hazırlanan oyuncu arkadaşlarıyla poz verdi. İşte Ufuk Özkan’ın son hali…

“Emret Komutanım", "Geniş Aile" ve "Zengin Kız Fakir Oğlan" gibi projelerde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırılmasının ardından intihar ettiği iddiası gündem olmuştu.

İNTİHAR DEĞİL İLAÇ ZEHİRLENMESİ

Söz konusu iddianın ardından yakın zamanda taburcu olan oyuncu iddiaları yalanlayarak “Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi” açıklamasını yapmıştı.

Korkutan olayın perde arkasını anlatan Özkan, “17 yaşında bir oğlum var. Ona böyle bir acıyı asla yaşatmam. Sosyal medyada bazı kişiler, gerçekliği kontrol etmeden haber uyduruyor. Amaçları sadece etkileşim ve reklam geliri” demişti.

Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle düzenli olarak ağır ilaçlar kullandığını belirten oyuncu, ilaçlarını yanlış saatte aldığı için zehirlendiğini söylemişti.

Ünlü oyuncu, sahnelere geri döndü. Üç sezondur rol aldığı tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkan Özkan, günler sonra ilk kez fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun mutlu ifadesi hayranlarını da sevindirdi.

