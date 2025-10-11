2 Gün Boyunca Yoğun Bakımda Kalmıştı! Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan’ın Son Hali Gündem Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Emret Komutanım", "Geniş Aile" ve "Zengin Kız Fakir Oğlan" gibi projelerde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırılmasının ardından intihar ettiği iddiası gündem olmuştu.

İNTİHAR DEĞİL İLAÇ ZEHİRLENMESİ

Söz konusu iddianın ardından yakın zamanda taburcu olan oyuncu iddiaları yalanlayarak “Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi” açıklamasını yapmıştı.

İntihar iddialarını reddedip gerçeği açıkladı

"AMAÇLARI ETKİLEŞİM"

Korkutan olayın perde arkasını anlatan Özkan, “17 yaşında bir oğlum var. Ona böyle bir acıyı asla yaşatmam. Sosyal medyada bazı kişiler, gerçekliği kontrol etmeden haber uyduruyor. Amaçları sadece etkileşim ve reklam geliri” demişti.

Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle düzenli olarak ağır ilaçlar kullandığını belirten oyuncu, ilaçlarını yanlış saatte aldığı için zehirlendiğini söylemişti.

Sahnelere geri döndü

Ünlü oyuncu, sahnelere geri döndü. Üç sezondur rol aldığı tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkan Özkan, günler sonra ilk kez fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun mutlu ifadesi hayranlarını da sevindirdi.

Kaynak: Haber Merkezi