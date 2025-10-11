Tuba Büyüküstün Beğenisi Olay Olmuştu! Hakan Sabancı’dan Şaşırtan Tepki

Hande Erçel’le ilişkisini kısa süre önce noktalayan Hakan Sabancı, bu kez Tuba Büyüküstün’ün fotoğrafına bıraktığı beğeniyle gündeme geldi. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularına yanıt vermek istemeyen Sabancı’nın gergin tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Son Güncelleme:
Tuba Büyüküstün Beğenisi Olay Olmuştu! Hakan Sabancı’dan Şaşırtan Tepki
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı (34), geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası’na katılan oyuncu Tuba Büyüküstün’ün sosyal medya paylaşımını beğenince magazin gündemi karıştı. Kendinden 11 yaş büyük olan Büyüküstün’e attığı beğeni kısa sürede fark edilince sosyal medyada aşk iddiaları gündeme gelmiş ve Sabancı tepkiler sonrası beğenisini jet hızıyla silmişti.

Tuba Büyüküstün Beğenisi Olay Olmuştu! Hakan Sabancı’dan Şaşırtan Tepki - Resim : 1
Hakan Sabancı, Tuba Büyüküstün’e attığı beğeni kısa sürede fark edilince jet hızıyla sildi.

GERGİN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Önceki akşam Bebek’te objektiflere yansıyan Hakan Sabancı, Tuba Büyüküstün’ün fotoğrafına bıraktığı beğeniyle ilgili sorular karşısında sessiz kaldı. Muhabirlerin “Tuba Hanım’la aranızda bir şey mi var?” sorusuna yanıt vermek istemeyen Sabancı’nın gergin tavırları dikkat çekti. Ünlü iş insanı, sorular yöneltilince aracına binerek oradan uzaklaştı.

Tuba Büyüküstün Beğenisi Olay Olmuştu! Hakan Sabancı’dan Şaşırtan Tepki - Resim : 2
Sabancı’nın gergin tavırları dikkat çekti.

HANDE ERÇEL AYRILIĞIN ARDINDAN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Sabancı’nın adı Tuba Büyüküstün’le anılırken, Hande Erçel ise ayrılığın ardından sessizliğini koruyor. Üç yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ay noktalayan ikilinin ayrılığı hakkında “evliliğe onay çıkmadı” iddiaları ortaya atılmıştı.

Tuba Büyüküstün Beğenisi Olay Olmuştu! Hakan Sabancı’dan Şaşırtan Tepki - Resim : 3
Sabancı’nın adı Tuba Büyüküstün’le anılırken, Hande Erçel ise ayrılığın ardından sessizliğini koruyor.

Ancak Arzu Sabancı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlamış, “Hande, sanatında başarılı, zarif ve akıllı bir genç kadın. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık tamamen Hande ve Hakan’ın kararıydı.” açıklamasında bulunmuştu.

Reklamdan Servet Kazandı! Serenay Sarıkaya’nın Aldığı Ücreti Duyan İnanamadıReklamdan Servet Kazandı! Serenay Sarıkaya’nın Aldığı Ücreti Duyan İnanamadıMagazin

İlber Ortaylı’dan Kötü Haber: Son Sağlık Durumu Belli Oldu! 'Gücüm Kalmadı' Dedi, Tüm Etkinliklerini İptal Ettiİlber Ortaylı’dan Kötü Haber: Son Sağlık Durumu Belli Oldu! 'Gücüm Kalmadı' Dedi, Tüm Etkinliklerini İptal EttiGüncel

Yıldız Tilbe’nin Son Hali Sevenlerini Üzdü! Yüzündeki İzler KorkuttuYıldız Tilbe’nin Son Hali Sevenlerini Üzdü! Yüzündeki İzler KorkuttuMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tuba Büyüküstün Hakan Sabancı
Son Güncelleme:
Sakatlığıyla Yürekleri Ağızlara Getirmişti! Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü: Montella Bayram Edecek Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü
Galatasaraylı Futbolcu Yusuf Demir Ceyda Aydemir ile Nişanlandı! Herkes Bu Videoyu Konuşuyor Ünlü Futbolcunun Nişanı Sosyal Medyayı Salladı
Beklenen İmza Atıldı! Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Açıklandı: Acun Ilıcalı Detayı Gündem Oldu Kayserispor'a Acun Ilıcalı Piyangosu
Kıskanmak Dizisine Flaş Transfer! Olayların Gidişatı Değişiyor Kıskanmak Dizisine Flaş Transfer
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek
ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var: En Az 19 Kişi Kayıp ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var... 19 Kişi Kayıp