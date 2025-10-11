Tuba Büyüküstün Beğenisi Olay Olmuştu! Hakan Sabancı’dan Şaşırtan Tepki

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı (34), geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası’na katılan oyuncu Tuba Büyüküstün’ün sosyal medya paylaşımını beğenince magazin gündemi karıştı. Kendinden 11 yaş büyük olan Büyüküstün’e attığı beğeni kısa sürede fark edilince sosyal medyada aşk iddiaları gündeme gelmiş ve Sabancı tepkiler sonrası beğenisini jet hızıyla silmişti.

GERGİN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Önceki akşam Bebek’te objektiflere yansıyan Hakan Sabancı, Tuba Büyüküstün’ün fotoğrafına bıraktığı beğeniyle ilgili sorular karşısında sessiz kaldı. Muhabirlerin “Tuba Hanım’la aranızda bir şey mi var?” sorusuna yanıt vermek istemeyen Sabancı’nın gergin tavırları dikkat çekti. Ünlü iş insanı, sorular yöneltilince aracına binerek oradan uzaklaştı.

HANDE ERÇEL AYRILIĞIN ARDINDAN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Sabancı’nın adı Tuba Büyüküstün’le anılırken, Hande Erçel ise ayrılığın ardından sessizliğini koruyor. Üç yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ay noktalayan ikilinin ayrılığı hakkında “evliliğe onay çıkmadı” iddiaları ortaya atılmıştı.

Ancak Arzu Sabancı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlamış, “Hande, sanatında başarılı, zarif ve akıllı bir genç kadın. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık tamamen Hande ve Hakan’ın kararıydı.” açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi