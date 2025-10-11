Kıskanmak Dizisine Flaş Transfer! Olayların Gidişatı Değişiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

NOW ekranlarında yayınlanan, sezona bomba gibi bir giriş yapan “Kıskanmak” dizisi salı akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Nadim Güç’ün yönettiği iddialı dizinin 14 Ekim Salı günü ekrana gelecek yeni bölümüne Mahir Günşiray’dan sonra bir oyuncu konuk oluyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Hande Dane dizide “Aslıhan” rolüne hayat verecek. Son olarak “Karadut” dizisinde rol alan Hande Dane, Özgü Namal’ın hayat verdiği Seniha’nın üniversiteden doçent arkadaşına hayat verecek ve olayların yönünü değiştirecek.

Hande Dane

KISKANMAK DİZİSİ KONUSU

Toplumdan dışlanmış, yıllarca gölgede kalmış Seniha, ağabeyi Halit'in genç ve güzel eşi Mükerrem'e duyduğu kıskançlıkla geçmişin hesaplarını açar. Ancak bu sırada Nüzhet'le kurduğu karmaşık ilişki, hem kendisini hem çevresindekileri sürükleyecek bir entrika zincirini başlatır.

Kaynak: birsenaltuntas.com