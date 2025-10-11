Galatasaraylı Futbolcu Yusuf Demir Ceyda Aydemir ile Nişanlandı! Herkes Bu Videoyu Konuşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’ın 2022 yılında kadrosuna kattığı futbolcusu Yusuf Demir, Ceyda Aydemir ile nişanlandı.

Almanya’nın Hamburg kentinde nişanlanan Demir’in töreninden renkli görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yusuf Demir ve Milos Kerkez

DAVUL, HALAY, ESPRİLER

Törene ait görüntülerde Yusuf Demir’in davul eşliğinde halay çektiği anlar dikkat çekerken, bu coşkulu anlar taraftarların esprili yorumlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Yusuf Demir, Ceyda Aydemir ile nişanlandı.

Bazı kullanıcılar, genç futbolcunun sahadaki performansını mizahi bir dille nişan törenine taşıdı.

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir 9 Temmuz 2021'de 500 bin avro bedelle 1 sezonluğuna Barcelona'ya kiralandı. 10 milyon avro satın alma opsiyonu bulunuyor. 18 yıl 80 günlük olan Yusuf, Athletic Bilbao deplasmanında 62. dakikada oyuna dahil olarak Messi'den sonra Barcelona formasıyla La Liga'da forma giyen en genç oyuncu oldu.

13 Ocak 2022 tarihinde Barcelona ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi ve kulübü Rapid Wien'e geri döndü. Türk asıllı Yusuf Demir, Avusturya millî futbol takımını tercih etti ve Mart 2021'de davet aldı.

Kaynak: Haber Merkezi