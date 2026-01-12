Tekirdağ'da Vahşet! Yangın Sanılmıştı, Altında Cinayet Çıktı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangının ardından bıçaklanmış halde ölü bulunan kadının gözaltına alınan yeğeni tutuklandı.

Tekirdağ'da Vahşet! Yangın Sanılmıştı, Altında Cinayet Çıktı
Olay, 3 gün önce Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde yapılan incelemede Binnaz Eriş’in bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi. İlk tespitlerde cinayetin ardından delilleri yok etmek amacıyla evde yangın çıkarıldığı değerlendirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalarda çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

CİNAYET TESPİTİ

Elde edilen deliller doğrultusunda Binnaz Eriş’i öldürdüğü belirlenen kız kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Tekirdağ Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

