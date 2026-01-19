Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Ocak Pazartesi günü için kuvvetli kar yağışı beklentisiyle 9 ili sarı kodla uyardı. Yapılan değerlendirmelerde, kar yağışının yer yer etkisini artırabileceği ve olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.

MGM’nin uyarı listesinde Bartın, Kastamonu ve Sinop’un yanı sıra Batman, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari yer aldı. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi