Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı

Meteoroloji, bugün beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer ulaşımda aksamalara karşı dikkat çağrısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Ocak Pazartesi günü için kuvvetli kar yağışı beklentisiyle 9 ili sarı kodla uyardı. Yapılan değerlendirmelerde, kar yağışının yer yer etkisini artırabileceği ve olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.

MGM’nin uyarı listesinde Bartın, Kastamonu ve Sinop’un yanı sıra Batman, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari yer aldı. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

