Antalya'da Korkutan Orman Yangını! Kontrol Altına Alındı
Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi'nde Deligözler mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle jandarma ekipleri bölgedeki bazı evleri tedbiren boşalttı. Orman işçilerinin yoğun müdahalesinin sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
