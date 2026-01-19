Antalya'da Korkutan Orman Yangını! Kontrol Altına Alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
Antalya'da Korkutan Orman Yangını! Kontrol Altına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi'nde Deligözler mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'da Korkutan Orman Yangını! Kontrol Altına Alındı - Resim : 1

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle jandarma ekipleri bölgedeki bazı evleri tedbiren boşalttı. Orman işçilerinin yoğun müdahalesinin sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Antalya Yangın
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Atlas Çağlayan'ın Ailesini Tehdit Etmişlerdi... İfadeleri Ortaya Çıktı Atlas Çağlayan'ın Ailesini Tehdit Etmişlerdi
Bahis Soruşturmasında Yeni Dalga Bahis Soruşturmasında Yeni Dalga
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden IŞİD Yalanlaması.... DMM'den 'IŞİD' Yalanlaması....
İletişim Başkanı Duran’dan 'Provokasyon' Uyarısı İletişim Başkanı Duran’dan 'Provokasyon' Uyarısı
Meteoroloji 7 İli Uyardı... Kuvvetli Kar Yağışı Kapıda Meteoroloji 7 İli Uyardı... Kuvvetli Kar Yağışı Kapıda
Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta
Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı