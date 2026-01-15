Ufuk Özkan’ın Sağlık Durumu Nasıl? Kardeşi Son Durumu Paylaştı

Başarılı oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Kardeşi Umut Özkan, çıkan haberlerdeki yanlış anlaşılmaları düzeltirken, Özkan’ın moralinin iyi olduğunu ve karaciğer nakli sürecinin yakından takip edildiğini açıkladı.

Ufuk Özkan’ın Sağlık Durumu Nasıl? Kardeşi Son Durumu Paylaştı
Başarılı oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Sevenlerini endişelendiren gelişmeyle ilgili yeni detaylar paylaşıldı.

“Geniş Aile”, “Oflu Hoca”, “Emret Komutanım”, “Cenazemize Hoşgeldiniz”, “Aile Terbiyesi” ve “Adalet” gibi birçok dizi ve filmde rol alan Ufuk Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama, kardeşi Umut Özkan’dan geldi.

‘SADECE SERUMLA BESLENMİYOR’

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Umut Özkan, kamuoyunda yer alan bazı bilgileri düzeltme ihtiyacı duyduğunu belirtti. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün verdiğim röportaj sonrasında çıkan haberdeki bazı ifadeleri düzeltmek adına bu açıklamayı sizinle paylaşıyorum. Abim yalnızca serumla beslenmemektedir. Kilo alabilmesi ve direncinin korunması için ana öğünlerine ek olarak mama ve serum takviyesi uygulanmaktadır; kendisi yemek yiyebilmektedir ve morali yerindedir. Sağlık ekibimiz ve doktorlarımız tüm tetkikleri tamamlamış olup, ameliyat olması açısından şu an için herhangi bir risk bulunmamaktadır. Ancak karaciğer nakli gerekliliği ciddiyetini korumaktadır ve önceliğimiz bu sürecin en kısa sürede sağlıklı şekilde tamamlanmasıdır. Sevenlerinin yanlış anlaşılmalar nedeniyle üzülmemesi adına bu düzeltmeyi paylaşmak istedim. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim.”

‘GENİŞ AİLE’ EKİBİNDEN MORAL ZİYARETİ

Bir döneme damga vuran ve Kanal D’de yayınlanan “Geniş Aile” dizisinin oyuncuları da Ufuk Özkan’ı hastanede yalnız bırakmadı. Dizide birlikte rol aldığı Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak, eski rol arkadaşlarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yapan Fırat Tanış, “Sevgili kardeşimiz Ufuk’u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine ve dostlarına çok selamı var” notunu düştü.

