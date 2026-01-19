Türkiye Buz Kesecek! Kar ve Don Uyarısı Peş Peşe Geldi! Meteoroloji 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, sıcaklıkları sıfırın altına düşürürken birçok bölgede kar yağışını da beraberinde getirdi. İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte beyaz örtü etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, iç ve doğu kesimlerde perşembe gününe kadar sert kış koşulları sürecek.

Uzmanlar, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. İstanbul’da kar yağışının gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

9 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji, yoğun kar yağışı riski nedeniyle 9 il için sarı kodlu uyarı verdi. Uyarı yapılan iller şöyle:

Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Siirt, Sinop, Van, Batman, Şırnak ve Bartın.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Yağışların; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine dikkat çekiliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden eseceği, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun batısında zaman zaman fırtına hızına (40-70 km/saat) ulaşabileceği bildirildi.

