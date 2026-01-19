Bakan Tunç'tan Atlas Çağlayan Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada, sokak çeteleri ve şiddeti öven yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Bakan Tunç'tan Atlas Çağlayan Açıklaması
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’a ilişkin yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandığını hatırlattı. Tunç, Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin de ‘nitelikli tehdit’ suçundan tutuklandığını hatırlatarak, yargı sürecinin büyük bir hassasiyetle sürdürüleceğini söyledi. "Fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.

DÜZENLEME HAZIRLANIYOR

Şiddetle mücadelenin öncelikli bir sorumluluk olduğunu kaydeden Bakan Tunç, çocukların ve gençlerin suça sürüklenmesini önlemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Tunç, komisyonun tespitleri doğrultusunda Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta gerekli düzenlemelerin gecikmeden hayata geçirileceğini kaydetti. Bakan Tunç, “Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için sokak çetelerine, şiddeti yücelten anlayışlara ve toplumu tehdit eden her türlü yapıya karşı mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Atlas Çağlayan'ın Ailesini Tehdit Etmişlerdi... İfadeleri Ortaya ÇıktıAtlas Çağlayan'ın Ailesini Tehdit Etmişlerdi... İfadeleri Ortaya ÇıktıGüncel

Atlas Çağlayan Cinayetinde Sıcak GelişmeAtlas Çağlayan Cinayetinde Sıcak GelişmeGüncel

Atlas Çağlayan Cinayetinde Yeni Gelişme! Gözaltına Alınanların Sayısı 6’ya YükseldiAtlas Çağlayan Cinayetinde Yeni Gelişme! Gözaltına Alınanların Sayısı 6’ya YükseldiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Atlas Çağlayan Yılmaz Tunç
Antalya'da Orman Yangını Alarmı! Bazı Evler Boşaltıldı Antalya'da Orman Yangını Alarmı! Bazı Evler Boşaltıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Ufuk Özkan'dan Kötü Haber Ufuk Özkan'dan Kötü Haber
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden IŞİD Yalanlaması.... DMM'den 'IŞİD' Yalanlaması....
Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta
Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı
Ümit Karan'ın Uyuşturucu Testi Sonucu Çıktı Ümit Karan'ın Uyuşturucu Testi Sonucu Çıktı
Ufuk Özkan'dan Kötü Haber Ufuk Özkan'dan Kötü Haber