Bakan Tunç'tan Atlas Çağlayan Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’a ilişkin yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandığını hatırlattı. Tunç, Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin de ‘nitelikli tehdit’ suçundan tutuklandığını hatırlatarak, yargı sürecinin büyük bir hassasiyetle sürdürüleceğini söyledi. "Fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.

DÜZENLEME HAZIRLANIYOR

Şiddetle mücadelenin öncelikli bir sorumluluk olduğunu kaydeden Bakan Tunç, çocukların ve gençlerin suça sürüklenmesini önlemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Tunç, komisyonun tespitleri doğrultusunda Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta gerekli düzenlemelerin gecikmeden hayata geçirileceğini kaydetti. Bakan Tunç, “Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için sokak çetelerine, şiddeti yücelten anlayışlara ve toplumu tehdit eden her türlü yapıya karşı mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

