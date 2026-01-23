Kuvvetli Kar ve Sağanak Geliyor! Meteoroloji Saat Verdi: 23 İlde Sarı Alarm

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23 Ocak 2026 tarihli son tahminlerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Batı kesimlerde sağanak yağmur, iç ve doğu bölgelerde ise kuvvetli kar yağışı beklenirken, birçok noktada fırtına riski de bulunuyor. MGM, saat vererek uyarıda bulunurken 23 il için sarı kodlu alarm yayımladı.

Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı bölgelerde bir miktar artacak, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden eseceği, Doğu Akdeniz’de ise kuzeydoğu ve doğu yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-70 km/saat) hissedileceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

MGM’nin yayımladığı hava durumu haritasına göre Marmara’nın batısı, Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak yağışlar etkili olacak. İç ve yüksek kesimlerde ise sabah saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor. İstanbul’da da yağışların gün boyunca aralıklarla devam edeceği bildirildi. Sağanakların hafta ortasına kadar süreceği, kar yağışının ise hafta sonuna doğru etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

AKOM tarafından yapılan değerlendirmede, İstanbul’da etkili olan soğuk hava dalgasının zayıflayacağı, ocak ayı sonuna kadar aşırı soğukların beklenmediği belirtildi. Yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde olacağı, havanın parçalı bulutlu ve zaman zaman sağanak geçişleriyle devam edeceği ifade edildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR BEKLENEN BÖLGELER

Tahminlere göre Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış; Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş’ta ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın Batı ve Orta Akdeniz ile Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtına seviyesine çıkabileceği uyarısı yapıldı. İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis olaylarının görülebileceği, yüksek kesimlerde ise çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

23 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji’nin sarı alarm verdiği iller şöyle: Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak ve Osmaniye.

ANKARA’DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Başkentte gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Havanın soğumasıyla birlikte yollarda buzlanma meydana gelirken, özellikle eğimli bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı ve bazı noktalarda kazalar meydana geldi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara ve Ege’de sağanak yağışlar, Akdeniz’de kuvvetli yağmur ve yer yer kar, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtına, yüksek bölgelerde çığ riski bulunuyor. Güneydoğu Anadolu’da da yer yer kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi