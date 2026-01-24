ÖSYM Duyurdu... e-YDS Sonuçları Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/1 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2026/1 İngilizce'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.