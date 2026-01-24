Balıkçılar Fark Etti, Ekipler Alarma Geçti... Dalgıç Kıyafetli Ceset Bulundu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi açıklarında denizde dalgıç kıyafeti giymiş bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Kimliği ve ölüm nedeni henüz belirlenemezken, olay gizemini koruyor.

Edinilen bilgiye göre, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta avlanan balıkçılar, su yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından denizden çıkarılan ceset tekneyle Başiskele Balıkçılar Limanı’na getirildi. Yapılan ilk incelemede, dalgıç kıyafeti giydiği belirlenen kişinin 50’li yaşlarda olduğu ve cenazede bozulmalar bulunduğu tespit edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Ceset Kocaeli
