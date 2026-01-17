Konya'dan Vahşet! Kız Kardeşini Öldürüp, Annesini Yaralayan Genç İntihar Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’da aile içi tartışma ölümle sonuçlandı. Olay, akşam saatlerinde Konya merkezde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki Nadir Türkmen ile annesi ve kız kardeşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Türkmen, yanında bulunan tabancayla önce 45 yaşındaki annesi İsmehan Türkmen’e, ardından 19 yaşındaki kız kardeşi Nida Türkmen’e ateş etti.

ANNENİN DURUMU KRİTİK

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nida Türkmen’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan anne İsmehan Türkmen, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Nadir Türkmen’in, olayın hemen ardından aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Türkmen’in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

10 AYRI SUÇ KAYDI VARMIŞ

Yapılan incelemede Nadir Türkmen’in bir süre önce cezaevinden çıktığı ve yaklaşık 10 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA