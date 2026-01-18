Çorum'da Vahşet! Yaşlı Çift Başlarından Vurulmuş Halde Bulundu

Çorum’da Hasan ve Satı Bulut çifti, oturdukları apartman dairesinde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çorum'da Vahşet! Yaşlı Çift Başlarından Vurulmuş Halde Bulundu
Çorum’un Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut (64), oturdukları apartman dairesinde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Çiftten bir süredir haber alamayan yakınları, bugün saat 15.30 sıralarında eve giderek kapıyı açtı ve korkunç manzarayla karşılaştı.

Çorum'da Vahşet! Yaşlı Çift Başlarından Vurulmuş Halde Bulundu - Resim : 1

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri dairede detaylı çalışma yaptı. Soruşturma kapsamında, Hasan Bulut’un eşini öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Çorum
