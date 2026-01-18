Türkiye Atlas Çağlayan Cinayetini Konuşuyor! Acılı Anne, Evladının Mezarında: ‘Davamdan Vazgeçmeyeceğim’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin yüreğini yakan olay İstanbul’un Güngören ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre ‘yan bakma’ nedeniyle çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan sokak ortasında 15 yaşındaki bir kişi tarafından sustalı bıçakla katledildi. Söz konusu vahşetle ilgili katil zanlısı kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Mezarının başında Atlas'ı anan acılı annesi açıklama yapmakta zorlandı. Gülhan Çağlayan "Ben davamdan vazgeçmeyeceğim, adalet yerini bulsun" dedi.

GERİDE SADECE FOTOĞRAFLARI VE ANILARI KALDI

İstanbul’un Güngören’de çıkan kavgada 15 yaşındaki E.Ç.’nin “sustalı” bıçakla saldırısı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın evinden paylaşılan videoda, Atlas’ın çerçeveler içindeki çocukluk fotoğrafları yer aldı

ATLAS'I ÖLDÜREN ÇOCUK SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

E.Ç. ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etti. İfadesinde olay günü arkadaşlarıyla birlikte Güngören'de bir kafeye gittiğini belirten E.Ç. "Arkadaşlarımla birlikte kafeden çıktım. Kafenin önünde olduğum, başka bir grup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana 'ne bakıyorsun' diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum" dedi.

Sonrasında Atlas Çağlayan'ı yere yatırdıklarını söyleyen E.Ç. kafede polisler tarafından yakalandığını anlattı:

"Yanımda bulunan arkadaşlar da beni darp ederek hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.A.H., bana bıçağı vermemi söyledi ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Arkadaşım da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önce Atlas Çağlayan'ı tanımam suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim."

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI

İstanbul Güngören'de, 17 yaşında cinayete kurban giden Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderildiği tespit edilince adli makamlar devreye girdi.Atlas'ın annesi Gülhan Çağlayan, tehdit mesajları aldığını dile getirmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Konuya ilişkin resen soruşturma başlatıldığını belirten savcılık, “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne fiil ve fail tespitiyle, gözaltına alma konusunda gerekli talimat verilmiştir” açıklamasında bulundu.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Atlas Çağlayan’ın ölümünden sonra anne Gülhan Çağlayan’ı tehdit ettiği tespit edilen dört şüpheli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

