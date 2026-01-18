İspanya’daki Dev Uyuşturucu Soruşturması Türkiye’ye Sıçradı! Geminin Türk Sahibi Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Atlantik Okyanusu’nda gerçekleştirilen son operasyonda, İspanyol güvenlik güçleri bir ticari gemide tuz sevkiyatlarının arasına saklanmış toplam 9 ton 994 kilogram kokain ele geçirdi. DEA ve İngiltere Ulusal Suç Ajansı’nın katkı sunduğu uluslararası çalışmada 13 kişi yakalandı.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Kamerun bayrağı taşıyan gemide bulunan uyuşturucunun çok uluslu bir suç yapılanmasına ait olduğu belirtildi. Daha sonra çıkan haberlerde ise geminin sahibinin, Türkiye’de daha önce örgüt soruşturmaları kapsamında yargılanmış olan Çetin Gören olduğu iddia edildi. Bazı kaynaklar geminin yaklaşık bir yıl önce Mersin Limanı’na uğradığını da öne sürdü.

MÜRETTEBATTA 4 TÜRK VATANDAŞI

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, 7 Ocak’ta İspanyol polisinin Kanarya Adaları açıklarında, uluslararası sularda seyreden “UNITED S” adlı gemiye operasyon düzenlediği ve yaklaşık 10 ton kokain ele geçirildiği bildirildi. Gemideki 13 kişilik mürettebatın 4’ünün Türk vatandaşı olduğu kaydedildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında İstanbul’da 11, Mersin’de 3, Tekirdağ’da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay’da birer adres olmak üzere toplam 19 noktada eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerin yakalanması için gözaltı talimatı verildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Geminin sahibi olduğu öne sürülen kişi dahil olmak üzere 7 şüpheli; “suç örgütü kurmak”, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” ve “suçtan elde edilen gelirleri aklamak” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Bülent Aymen ve Fares Diab olduğu bildirildi.

FİRARİLER İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Soruşturmada firari durumda bulunan 3 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Ayrıca İspanya’da tutuklu bulunan gemi mürettebatı da dosyada şüpheli sıfatıyla yer aldı. Bu kişilerin Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş olduğu açıklandı.

MAL VARLIKLARINA EL KOYMA KARARI

Savcılık, Çetin Gören, Ahmed Almassri ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (Kamer Shipping) ait tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, şirket hisselerine, banka hesaplarına, yatırım araçlarına ve kripto para varlıklarına re’sen el koydu. Söz konusu karar, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandı.

Kaynak: Habertürk