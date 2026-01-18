Kağıthane’deki Saldırıda Korkunç Detaylar: 9 Saatlik İnfaz Nöbeti! GPS’le Takip Edip 37 Kurşunla Öldürdüler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Kağıthane’de 25 yaşındaki Burak Tunçel, aracına bindiği sırada uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi. Saldırıda kalaşnikof kullanıldığı belirlenirken, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

ARAÇ İÇERİSİNDE PUSU KURDULAR

Olay, 15 Ocak Perşembe günü saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tunçel, otomobiline yöneldiği anda çevrede bir araç içinde bekleyen 3 şüpheliden 2’si silahla ateş açtı. Saldırganlar art arda ateş ederek Tunçel’i hedef aldıktan sonra geldikleri araçla hızla uzaklaştı.

37 MERMİ KOVANI BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tunçel’e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede yaptıkları çalışmada 37 adet boş kovan tespit etti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde maskeli saldırganların, saldırının ardından park halindeki siyah renkli otomobile binerek olay yerinden kaçtıkları anlar yer aldı.

‘PUSU KURMUŞLAR’

Mahalle esnafı Mikail Çakar, silah seslerini duyduğunu belirterek, “Dükkandaydım silah sesi geldi saat 11.30'da. 25 yaşında bir çocuk işte, adı Burak Tunçel çocuğun adı. Kurşun sıkıp kaçıyorlar çocuklar. 30 tane kurşunu sıktılar çocuğa” dedi. Başka bir mahalle sakini ise saldırganların bir süre beklediğini ve Tunçel’i hedef alarak taradıklarını ifade etti.

ARACIN ALTINA GPS TAKMIŞLAR

Soruşturma kapsamında saldırının planlı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin Tunçel’in otomobilinin altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği belirlendi. Gece saat 03.00 sıralarında bölgeye gelen saldırganların, siyah bir aracı Tunçel’in aracının yanına park ederek yaklaşık 9 saat boyunca bekledikleri, Tunçel araca bindiği anda saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

KAÇTIKLARI ARACI ATEŞE VERDİLER

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin, kullandıkları otomobili Kemerburgaz-Göktürk yol ayrımında ateşe verdikleri öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

10 GÜN ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞ

Burak Tunçel’in kulak, boyun, göğüs, omuz ve sırt bölgelerinden vurulduğu belirlendi. Tunçel’in yaklaşık 10 gün önce cezaevinden tahliye edildiği, poliste uyuşturucu kullanımı, hırsızlık ve mala zarar verme gibi suçlardan toplam 12 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA