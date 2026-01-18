Ameliyat Olmuştu... Murat Çalık Yeniden Hastaneye Kaldırıldı!

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeniden hastaneye kaldırıldı. Çalık, önceki günlerde ameliyat olmuş ve cezaevine geri götürülmüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık durumu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Çalık boynunda tespit edilen kitle nedeniyle 13 Ocak’ta İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilmiş, 15 Ocak’ta cezaevine sevk edilmişti.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören ve tutukluluğu sürecinde kemik biyopsileri yapılan Çalık’ın sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Çalık, bu kez ameliyat edildiği hastaneye değil, tedavi sürecini daha önce sürdürdüğü İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ailesi ve avukatlarının, Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi almaya çalıştığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

