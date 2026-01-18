Meteoroloji, Valilik ve AKOM’dan Kar Uyarısı: İstanbul İçin Saat Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın kuzeydoğusu, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Kırklareli’nin doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğu bölgeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Ordu ve Tokat çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları başta olmak üzere Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın, Gümüşhane çevreleri ile Artvin ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgârın kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli, saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte sis ve pus görülebilir. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklıkları, iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalırken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgâr, genel olarak kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de ise kuvvetli esecek.

UYARILAR

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Doğu Karadeniz kıyıları ile birçok iç ve kuzey ilde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kesimlerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege’de etkili olacak kuvvetli rüzgâr nedeniyle tedbirli olunmalı.

Buzlanma ve Don Uyarısı: İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in yüksek iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski bulunuyor.

İSTANBUL İÇİN UYARILAR

İstanbul Valiliği, hafta sonunda kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Meteoroloji değerlendirmelerine göre cumartesi günü hava parçalı ve çok bulutlu olacak; genel olarak yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Sıcaklıkların 3 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Pazar günü ise karla karışık yağmurun il genelinde etkili olması, yüksek kesimler ve kuzey ilçelerde kar yağışına dönüşmesi öngörülüyor. Bu bölgelerde kısa süreli kar örtüsü oluşabileceği belirtiliyor. Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca kuzeyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuluyor.

AKOM’DAN İSTANBUL’A UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, güne yaklaşık 3 derece sıcaklık ve hafif yağışla başlandığı belirtildi. Gün boyunca rüzgârın kuzey yönlerden yer yer kuvvetli, saatte 20 ila 50 kilometre hızla eseceği; öğle saatlerinde ise çok bulutlu bir havanın hâkim olacağı ifade edildi. Gün içindeki en yüksek sıcaklığın 7 derece civarında olması bekleniyor.

