Suriye Ordusu İlerliyor, Deyrizor’un Büyük Kısmı YPG’den Kurtarıldı

Suriye ordusunun, terör örgütü YPG’nin saldırılar için üs olarak kullandığı noktalara yönelik operasyonları sürüyor.

Halep’in doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene ile Rakka kırsalında denge tamamen değişirken, YPG’nin çekildiği bölgelerde infaz ve ağır ihlaller ortaya çıktı.

Fırat hattında yaşanan gelişmeler, sahadaki kırılmayı ortaya çıkardı.

İşte bölgede saat saat yaşananlar...

12.10 DEYRİZOR'UN BÜYÜK KISMI KURTARILDI

Suriye’de Deyrizor ilinin terör örgütü YPG işgalinde bulunan kısmı, Fırat Nehri doğusundaki aşiret güçleri tarafından büyük ölçüde kurtarıldı.

11.20 HALEP HAVALİMANI YENİDEN AÇILIYOR

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, terör örgütü YPG/SDG’nin saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Uluslararası Havalimanında uçuşların 20 Ocak Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, hava trafiğinin onaylı uçuş programı doğrultusunda yeniden başlatılacağı belirtilerek kararın, gerekli teknik ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından alındığı ifade edildi.

Açıklamada, yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliği ile operasyonel emniyetin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiği vurgulandı.

10.00 AŞİRETLER, PETROL VE GAZ SAHASINI ELE GEÇİRDİ

Fırat Nehri’nin doğusunda tansiyon zirveye çıktı. Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler ile Fırat’ın batısından bölgeye gelen aşiret güçleri, Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Doğal Gaz Sahası’nı terör örgütü YPG’den aldı.

AA ekiplerinin sahadan aktardığı bilgilere göre, enerji sahaları tamamen aşiret güçlerinin kontrolüne geçti. ABD’nin daha önce üs olarak kullandığı bu sahalardan çekilmesinin ardından oluşan güvenlik boşluğu, YPG’ye karşı hızlı ilerlemeyi beraberinde getirdi.

Aşiretler ayrıca Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köy ve beldelerinde de kontrolü sağladı.

08.30 İNFAZ VE İHLALLER GERÇEKLEŞTİRDİ

Terör örgütü YPG’nin çekilirken geride bıraktığı tablo dehşete düşürdü. SANA’nın geçtiği habere göre YPG, Tabka ilçesinden geri çekilme sırasında hapishanedeki esirleri infaz etti, Eski Köprü’yü ve Rakka’ya su taşıyan ana hattı patlattı.

Suriye hükümeti, YPG’yi Cenevre Anlaşmaları’na aykırı şekilde savaş suçu işlemekle suçlayarak sert bir dille kınadı.

Öte yandan Tabka yakınlarındaki Mansura bölgesinde kuşatılan 64 YPG’li güvenlik güçlerine teslim oldu. Daha önce yapılan açıklamalarda, yüzlerce örgüt mensubunun teslim olmak için yetkililerle temasa geçtiği duyurulmuştu.

YPG’nin Fırat’ın batısından çekilerek doğusuna geçeceğini öne sürmesine rağmen, bazı bölgelerde işgalin sürdüğü ve çatışmaların devam ettiği bildirildi.

04.00 SURİYE ORDUSU RAKKA’NIN TABKA İLÇESİNDE KONTROLÜ SAĞLADI

Suriye ordusu, stratejik öneme sahip Rakka’nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen ele geçirdi. SANA’nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi’ne dayandırdığı haberde, ilçedeki YPG unsurlarının bölgeden çıkarıldığı belirtildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, 483 YPG üyesinin örgütten ayrılmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçtiğini, bunlardan 181’inin teslim olduğunu açıkladı. Ancak terör örgütünün Fırat hattının bazı noktalarındaki varlığını sürdürmesi nedeniyle, bölgede sıcak çatışmaların devam ettiği ifade edildi.

