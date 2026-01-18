Atlas Çağlayan'ın Annesini Tehdit Eden Şüpheliler Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Güngören ilçesinde, 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından annesi Gülhan Çağlayan’ı tehdit ettiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Güngören’de bulunan bir kafede 14 Ocak günü meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Atlas Çağlayan ve arkadaşları, yan masada bulunan başka bir grupla yan bakma nedeniyle tartışma yaşamış ve 15 yaşındaki bir çocuk Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçaklamıştı.