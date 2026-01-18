Atlas Çağlayan'ın Annesini Tehdit Eden Şüpheliler Gözaltında

İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak katledilmesinin ardından anne Gülhan Çağlayan’ı tehdit ettiği tespit edilen 4 şüpheli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

İstanbul’un Güngören ilçesinde, 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından annesi Gülhan Çağlayan’ı tehdit ettiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Güngören’de bulunan bir kafede 14 Ocak günü meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Atlas Çağlayan ve arkadaşları, yan masada bulunan başka bir grupla yan bakma nedeniyle tartışma yaşamış ve 15 yaşındaki bir çocuk Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçaklamıştı.

