İran Yangın Yeri! Sokaklar Mezarlığa Döndü, Binlerce Ölü Var

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran’da hayat pahalılığına karşı başlayıp kısa sürede hükümet karşıtı protestolara evrilen gösterilere ilişkin güncel verileri paylaştı. Örgüt, 28 Aralık’ta başlayan olayların bilançosunun her geçen gün ağırlaştığını bildirdi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

HRA’nın açıkladığı rakamlara göre, protestolar sırasında yaşamını yitirenlerin sayısı en az 3 bin 308’e çıktı. Hayatını kaybedenlerin 3 bin 97’sinin protestocu olduğu belirtilirken, ölenler arasında 22 çocuğun ve 23 tarafsız sivilin de bulunduğu ifade edildi. Ayrıca 166 güvenlik gücü mensubu ve hükümet yanlısı sivilin de olaylarda öldüğü aktarıldı.

Örgüt, 4 bin 382 ölüm raporuna ilişkin doğrulama ve inceleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Gösterilerde 2 bin 107 kişinin ağır yaralandığı, gözaltına alınanların sayısının ise 24 bin 266’ya ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

TUTUKLAMALAR VE İNCELEMELER SÜRÜYOR

HRA, özellikle son haftalarda tutuklamalarda ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekerek, gözaltı süreçlerine ve cezaevi koşullarına dair endişelerin devam ettiğini vurguladı. Örgüt, sahadan gelen yeni bilgilerin değerlendirilmesinin sürdüğünü belirtti.

HAMANEY’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İran’da 28 Aralık’ta ekonomik sıkıntılara tepki olarak başlayan gösteriler, zamanla hükümet karşıtı eylemlere ve şiddet olaylarına dönüşmüştü. Başkent Tahran’da halka seslenen İran’ın dini lideri Ali Hamaney, protestolar sırasında çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ilk kez kabul etmişti. Hamaney konuşmasında, "İsrail ve ABD ile bağlantılı olanlar, iki haftadan uzun süren ve İran'ı sarsan protestolar sırasında büyük hasara yol açtı ve binlerce insanı öldürdü"" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA-İHA