Bölgede Tansiyon Yükseliyor... Suriye Ordusu Rakka Sınırına Dayandı!

Suriye'de ABD ve Fransa'nın "Çatışmaları sonlandırın" çağrısına rağmen gerilim yükseliyor. TRT'nin haberine göre Suriye ordusu, terör örgütü YPG’nin kontrolünde bulunan bölgelere yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında Fırat Nehri’nin batısında Rakka kent merkezine yaklaşarak, şehir girişinin yaklaşık 5 kilometre yakınına ulaştı. Suriye ordusu saha kaynaklarından alınan bilgilere göre, birlikler Fırat Nehri’nin batısında ilerleyişini sürdürürken, Rakka ilinin güneybatısında bulunan Dibsi Afnan bölgesinde de kontrol sağladı. Bölgede askeri hareketliliğin ve tahkimat çalışmalarının arttığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat Nehri’nin batısındaki bazı bölgeleri askeri alan ilan etmişti. 16 Ocak akşamı başlayan operasyonlar kapsamında bu bölgelerde kontrolün sağlandığı aktarıldı. Öte yandan, Fırat Nehri’nin batısında yer alan Tabka kentinde çatışmaların yaşandığı, YPG unsurlarının bazı bölgelerden konvoylar halinde çekildiğine dair bilgiler paylaşıldı. Ancak bu noktaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

