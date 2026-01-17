Almanya’da Alarm! Bu Ağ Çocuklar Radikalleştiriyor

Almanya’da yayımlanan bir rapor, Telegram üzerinden faaliyet gösteren radikal ağların çocuklar ve ergenleri hedef alarak ideolojik etki alanını genişlettiğini ortaya koydu.

Almanya’da yapılan yeni bir güvenlik araştırması, 'Terrorgram' adı verilen dijital bir ağın çocuk ve ergenleri nasıl hızla radikalleştirdiğini ortaya koydu. DW Türkçe'de yer alan habere göre Telegram üzerinden örgütlenen bu yapı, özellikle 12-17 yaş arası erkek çocukları hedef alıyor. Yetkililere göre süreç son derece hızlı ilerliyor. Kimi vakalarda radikalleşme bir yıl bile sürmüyor. Çocuklar, ailelerin fark etmediği odalarda; şiddet, terör, antisemitizm ve kadın nefreti içeren içeriklerle besleniyor.

ÇOĞU YALNIZ VE DIŞLANMIŞ

Araştırmada incelenen gençlerin büyük bölümünün yalnız, sosyal olarak dışlanmış ve psikolojik sorunlar yaşayan bireyler olduğu belirtiliyor. Bu ağ içinde şiddet fantezileri normalleşiyor, hatta teşvik ediliyor. Bazı gruplarda terör saldırganlarına açık hayranlık dikkat çekiyor.

ETKİSİ GENİŞ

Güvenlik birimleri, Terrorgram’ın merkezi bir yapısı olmadığını ancak etkisinin tahmin edilenden çok daha geniş olduğunu vurguluyor. İncelenen dosyalarda silah temini, saldırı planları ve açık tehditlere rastlandığı bildiriliyor. Yetkililer, bazı somut saldırıların son anda engellendiğini doğruluyor.

Araştırmaya göre radikalleşme çoğu vakada gizli değil. Aile ve okul çevresi belirtileri fark edebilecek durumda. Buna rağmen müdahale oranı oldukça düşük. Yetkililer ağı 'ateşle oynayan bir yapı' olarak tanımlıyor ve uyarıyor: "Bu, sadece sanal bir öfke alanı değil; gerçek hayata taşma potansiyeli taşıyan bir tehdit."

