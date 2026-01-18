Haber Alınamıyordu... Uzman Çavuştan Acı Haber!

Muğla'da haber alınamayan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ziya Yıldız, evinde başından vurulmuş halde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Haber Alınamıyordu... Uzman Çavuştan Acı Haber!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ziya Yıldız’dan bir süredir haber alamayan mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Yıldız’ın ikametine giden ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden destek istedi. Balkondan eve giren ekipler, Yıldız’ı tabancayla başından vurulmuş halde hareketsiz buldu.

NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Yıldız’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu, otopsi raporu ve yürütülen soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

Kaynak: DHA

Etiketler
Muğla
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
İfade Sırasında Bayılmıştı...Nazlıcan Taşkın Hakkında Sıcak Gelişme Nazlıcan Taşkın Hakkında Sıcak Gelişme
Erzurum’da Yangın Faciası! 2 Ölü, 6 Yaralı Erzurum’da Yangın Faciası! 2 Ölü, 6 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Bir Annenin En Zor Anı... Babalarının Öldürdüğü Ada ve Mert Yan Yana Defnedildi: 'Onları Kimseye Bırakmam!' Bir Annenin En Zor Anı... Babalarının Öldürdüğü Ada ve Mert Yan Yana Defnedildi
CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti: Ankara Kulislerini Hareketlendiren Transfer CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti: Ankara Kulislerini Hareketlendiren Transfer
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Birçok Bakanlıkta Üst Düzey Atama! Birçok Bakanlıkta Üst Düzey Atama!
ABD'den Flaş Suriye Açıklaması! 'Durdurun' ABD'den Flaş Suriye Açıklaması! 'Durdurun'
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Görevinden Alınmıştı: Tan Sağtürk Bakan Danışmanı oldu Tan Sağtürk'ün Yeni Görevi Belli Oldu