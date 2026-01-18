Haber Alınamıyordu... Uzman Çavuştan Acı Haber!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ziya Yıldız’dan bir süredir haber alamayan mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Yıldız’ın ikametine giden ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden destek istedi. Balkondan eve giren ekipler, Yıldız’ı tabancayla başından vurulmuş halde hareketsiz buldu.

NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Yıldız’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu, otopsi raporu ve yürütülen soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

Kaynak: DHA