Halep Havalimanı Açılıyor! Uçuşlar Yeniden Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye Sivil Havacılık ve Ulaştırma Genel Müdürü Ömer El-Husri, Halep Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların salı gününden itibaren, onaylı uçuş programına göre yeniden başlayacağını açıkladı.

El-Husri, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Halep Havalimanı’na ilgini artacağını belirterek, hizmetlerin geliştirilmesi ve seyahat deneyiminin beklentilere uygun hale getirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Kaynak: DHA