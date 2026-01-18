Halep Havalimanı Açılıyor! Uçuşlar Yeniden Başlıyor

Suriye Sivil Havacılık ve Ulaştırma Genel Müdürü Ömer El-Husri, Halep Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Halep Havalimanı Açılıyor! Uçuşlar Yeniden Başlıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye Sivil Havacılık ve Ulaştırma Genel Müdürü Ömer El-Husri, Halep Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların salı gününden itibaren, onaylı uçuş programına göre yeniden başlayacağını açıkladı.

El-Husri, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Halep Havalimanı’na ilgini artacağını belirterek, hizmetlerin geliştirilmesi ve seyahat deneyiminin beklentilere uygun hale getirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Etiketler
Suriye
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İspanya’daki Dev Uyuşturucu Soruşturması Türkiye’ye Sıçradı! Geminin Türk Sahibi Gözaltında İspanya’daki Dev Uyuşturucu Soruşturması Türkiye’ye Sıçradı! Geminin Türk Sahibi Gözaltında
Suriye Ordusu İlerliyor, Deyrizor’un Büyük Kısmı YPG’den Kurtarıldı Suriye Ordusu İlerliyor, Deyrizor’un Büyük Kısmı YPG’den Kurtarıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Ameliyat Olmuştu... Murat Çalık Yeniden Hastaneye Kaldırıldı! Murat Çalık Yeniden Hastaneye Kaldırıldı!
Meteoroloji, Valilik ve AKOM’dan Kar Uyarısı: İstanbul İçin Saat Verildi Meteoroloji, Valilik ve AKOM’dan Kar Uyarısı: İstanbul İçin Saat Verildi
Bölgede Tansiyon Yükseliyor... Suriye Ordusu Rakka Sınırına Dayandı! Suriye Ordusu Rakka Sınırına Dayandı
İran Yangın Yeri! Sokaklar Mezarlığa Döndü, Binlerce Ölü Var İran Yangın Yeri! Sokaklar Mezarlığa Döndü, Binlerce Ölü Var
Atlas Çağlayan'ın Annesini Tehdit Eden Şüpheliler Gözaltında Atlas Çağlayan'ın Annesini Tehdit Eden Şüpheliler Gözaltında