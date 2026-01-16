Mezarlıkta Dehşet! Poşet İçinde Bulundu...

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde mezarlıkta yapılan rutin kontrolde, toprağa poşet içinde gömülmüş bir cenin bulundu. Yaklaşık üç gün önce izinsiz şekilde defnedildiği belirlenen olayla ilgili soruşturma açıldı.

Bursa’da mezarlıkta bulunan poşet içindeki cenin, yetkilileri harekete geçirdi. Olay, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Mezarlık Caddesi’nde bulunan mezarlıkta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Rutin kontrol yapan mezarlık görevlisi, toprağa gömülü halde bulunan ve bir kısmı dışarıda kalan poşeti fark etti. Poşeti çıkaran görevli, içerisinde cenin olduğunu görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

3 GÜN ÖNCE DEFNEDİLMİŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan ilk incelemede ceninin resmi izin olmadan toprağa gömüldüğünü tespit etti. Yaklaşık 3 gün önce defnedildiği değerlendirilen cenin, kesin inceleme yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri, cenini mezarlığa gömen kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

