Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha! 5 Kişi Gözaltına Alındı, 18 Kişi Adliyede

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında en az 5 kişi daha gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha! 5 Kişi Gözaltına Alındı, 18 Kişi Adliyede
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Son yapılan operasyonda en az 5 kişi daha gözaltına alındı.

18 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki isimler savcılık işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Terörsüz Türkiye’de ‘Kırmızı Çizgi’ Netleşti: Masada ‘YPG’ Şartı Terörsüz Türkiye’de ‘Kırmızı Çizgi’ Netleşti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Borsa İstanbul Rekora Koşuyor! BIST 100 Güne Zirvede Başladı Borsa İstanbul Rekora Koşuyor! BIST 100 Güne Zirvede Başladı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Şanlıurfa’da Otomobili Kanala Uçmuştu! Cansız Bedeni 19 Gün Sonra Suriye’de Bulundu Şanlıurfa’da Otomobili Kanala Uçmuştu! Cansız Bedeni 19 Gün Sonra Suriye’de Bulundu
Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Kuvvetli Yağış, Kar Fırtına Aynı Anda Bastıracak Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Kuvvetli Yağış, Kar Fırtına Aynı Anda Bastıracak
Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! Şikayet Eden Parasını Geri Alacak Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Şikayet Eden Parasını Geri Alacak
Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha! 5 Kişi Gözaltına Alındı, 18 Kişi Adliyede Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha