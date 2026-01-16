Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Kuvvetli Yağış, Kar Fırtına Aynı Anda Bastıracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ocak Cuma gününe ait hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede yağış etkili olacak. Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur ile karla karışık yağmur görülürken, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı öne çıkacak. Özellikle Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma, don, pus ve sis olaylarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunması nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

SICAKLIK VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, kuzey ve doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği, Marmara ile Sinop ve İnebolu çevrelerinde ise 40-60 km/saat hızla kuvvetli olacağı bildirildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE BUZLANMA UYARISI

Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Sinop, Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. İç ve doğu kesimlerde de buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı, sürücülerin ve vatandaşların tedbirli davranması gerektiği vurgulandı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir dışında yağmur ve sağanak bekleniyor.

Ege: Doğusu çok bulutlu ve kar yağışlı, diğer kesimler parçalı bulutlu.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda karla karışık yağmur ve kar; buzlanma ve sis etkili.

Batı Karadeniz: Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar; Sinop ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar; yükseklerde çığ riski bulunuyor.

Doğu Anadolu: Kuzey ve batısında karla karışık yağmur ve kar; genelinde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Kaynak: Haber Merkezi