Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! Şikayet Eden Parasını Geri Alacak

Özel hastanelerde ücretsiz olması gereken otoparklardan alınan yüksek ücretler hasta ve hasta yakınlarının tepkisine neden oluyor. Saatlik 300-400 TL’ye varan bedeller şikayet platformlarını doldururken, tüketici örgütleri bu uygulamanın mevzuata aykırı olduğunu ve ücret ödeyenlerin iade hakkı bulunduğunu vurguluyor.

YÖNETMELİK NE DİYOR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Otopark Yönetmeliği’ne göre; hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile üniversiteler otopark ihtiyacını ücretsiz karşılamak zorunda. Alan yetersiz olsa bile ek alan oluşturulması ve bunun da ücretsiz sunulması gerekiyor.

FİŞ VERMİYORLAR, “VALE” ADI ALTINDA ÜCRET ALIYORLAR

Vatandaşlar, kısa süreli parklar için bile yüzlerce lira talep edildiğini, fiş verilmediğini, ısrar edilince de “vale hizmeti” ibaresiyle belge düzenlendiğini belirtiyor.

ACİLDEN GİRENE DE, YATAN HASTAYA DA ÜCRET

Şikâyetlerde, acil servise gelenlerden ve hastanede yatışı bulunan hasta yakınlarından dahi otopark ve vale ücreti alındığı ifade ediliyor. Bir hasta yakını, üç günlük yatış süresince saatlik 200 TL istendiğini söyledi.

ÖZEL HASTANELER NE DİYOR?

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD), ücretsiz alanların talebi karşılamadığını, yoğun saatlerde yer bulunamadığını ve bu nedenle dışarıdan alan kiralanıp işletmecilere verildiğini savunuyor. Yatan hastalar için ücretsiz kart uygulaması olduğunu da ekliyorlar.

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ: “BU UYGULAMA YASAYA AYKIRI”

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, özel hastanelerin belirli sayıda ücretsiz otopark alanı bulundurmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, bu alanların üçüncü kişilere kiralanarak ücretli hale getirilmesinin suç teşkil ettiğini söyledi.

İADE YOLU AÇIK: HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN

Ağaoğlu, “Hastane otoparkı için ücret ödeyenler, aldıkları fiş ve sağlık hizmeti aldıklarını gösteren belgelerle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. Ücretlerin iadesi mümkündür” diyerek vatandaşları hak aramaya çağırdı.

YÖNETMELİK GÜNCELLENDİ

Artan şikayetler sonrası yönetmelikte değişikliğe gidildi. 27 Aralık 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile hastaneler için öngörülen otopark birim alanı 75 metrekareden 85 metrekareye çıkarıldı. Amaç, kapasiteyi artırmak ve ücretsiz otopark zorunluluğunu daha etkin hale getirmek.

Kaynak: Sabah