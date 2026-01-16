Piyasalarda Kritik Sabah! Dolar ve Euro Kaç TL Oldu? İşte 16 Ocak Cuma Güncel Döviz Kurları

Döviz piyasalarında hareketlilik sürerken dolar yeni güne 43,14 TL, euro ise 50,43 TL seviyesinden başladı; yatırımcılar ve vatandaşlar kurdaki son gelişmeleri yakından izliyor.

Son Güncelleme:
Piyasalarda Kritik Sabah! Dolar ve Euro Kaç TL Oldu? İşte 16 Ocak Cuma Güncel Döviz Kurları
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 43,0845, satışta 43,2572 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,0623, satışta 43,2348 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1601, sterlin/dolar paritesi 1,3372 ve dolar/yen paritesi 158,630 düzeyindeydi.

DOLAR YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni günde Dolar/TL 43,1387 (alış) 43,1450’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla
50,4330 TL seviyelerinde seyrediyor.

Son Güncelleme:
