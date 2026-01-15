Akaryakıta Çifte Zam Geliyor: Depoları Fulleyin! Sürücüler İçin Tabela Yeniden Değişecek

Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle benzine bu gece yarısı, motorine ise hafta sonu zam beklenirken, litre fiyatlarının 55 liranın üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt tabelalarına yeni zam olarak yansıyor. Araç sahiplerinin yakından izlediği benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artış beklentisi netleşti. Edinilen bilgilere göre, benzin fiyatı bu gece yarısından itibaren yükselecek, motorine ise hafta sonu ikinci bir zam gelecek.

Geçtiğimiz hafta 60 doların altını gören brent petrol, yeni haftada 65 dolar seviyesine kadar çıktı ve 64-66 dolar bandında dengelendi. Dün 66 doların üzerine çıkan petrol fiyatları, yurt içi akaryakıt fiyatlarında da yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Sektör kaynaklarına göre, 16 Ocak Cuma günü itibarıyla benzinin litre fiyatına yaklaşık 1,61 TL zam yapılması bekleniyor. Cumartesi günü ise motorinin litresine 1,60 TL civarında ikinci bir artış öngörülüyor.

Zamların pompaya yansımasının ardından, benzinin litre fiyatının şehir bazında 54-55 lira aralığına, motorinin ise 56-57 lira seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Böylece akaryakıtta kısa aralıklarla yapılan artışlara bir yenisi daha eklenmiş olacak.

15 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 53.21 TL
Motorin: 54.81 TL
LPG: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.02 TL
Motorin: 54.62 TL
LPG: 28.69 TL

ANKARA

Benzin: 54.04 TL
Motorin: 55.87 TL
LPG: 29.17 TL

İZMİR

Benzin: 54.37 TL
Motorin: 56.14 TL
LPG: 29.09 TL

