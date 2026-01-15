Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Dev Zam

TCDD Taşımacılık’ın bilet tarifesine yaptığı yüzde 19,23’lük zamla birlikte Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı 930 liraya yükselirken, ana hat ve bölgesel tren seferlerinde de yeni ücretler uygulanmaya başladı.

Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Dev Zam
TCDD Taşımacılık AŞ, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ana hat ve bölgesel tren seferlerinde bilet fiyatlarını güncelledi. Yeni tarife kapsamında bilet ücretlerine ortalama yüzde 19,23 oranında artış yapıldı.

Bloomberg HT’nin aktardığı bilgilere göre, zam sonrası Ankara-İstanbul YHT hattında bilet fiyatı 780 liradan 930 liraya yükseldi. Eskişehir–Sakarya hattında yolculuk ücreti 565 liraya çıkarken, Eskişehir-Ankara seferleri için bilet bedeli 480 lira olarak belirlendi.

Eskişehir-İstanbul hattında yeni fiyat 600 lira olurken, Eskişehir-Konya arasında YHT ile seyahat etmek isteyenler 665 lira ödeyecek. Eskişehir-Sivas hattında ise bilet fiyatı 1.500 liraya kadar çıktı.

Yapılan artışla birlikte YHT ve ana hat trenlerinde yolculuk maliyetleri yeni tarifeyle yeniden şekillenmiş oldu.

Kaynak: Bloomberg HT

