Kar Geri Geliyor! Günlerce Sürecek Soğuk Hava Dalgası Tüm Yurdu Saracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre hafta sonundan itibaren Türkiye genelinde yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. Sıcaklıkların birçok bölgede mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte kar yağışı, sağanak, sis, buzlanma ve kuvvetli rüzgar yeniden gündeme gelecek. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla birkaç gün boyunca sürmesi beklenirken, Karadeniz’de fırtına uyarısı yapıldı.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerine yakın, iç ve doğu bölgelerde ise normallerin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey bölgelerde güneyli, güney kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Yeni sistemle birlikte kar yağışının üç gün boyunca etkili olacağı öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, özellikle Karabük’ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu’nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu bölgelerde kar kalınlığının 5 ila 20 santimetreye ulaşabileceği, yağışın gece saatlerine kadar süreceği belirtildi. Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, tipi ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda da çığ tehlikesi bulunuyor. İç ve doğu bölgelerde ise sis, pus, buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 18 ve 19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı. Paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, pazar günü sıcaklıkların 2 ila 5, pazartesi günü ise 3 ila 6 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Salı günü ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

KARADENİZ’DE FIRTINA BEKLENİYOR

Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, Doğu Karadeniz’de de benzer şekilde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Fırtınanın akşam ve öğle saatlerinden sonra etkisini yitirmesi öngörülüyor.

BAZI İLLERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Bingöl’ün Kiğı ilçesi, Tunceli, Niğde, Rize’nin bazı ilçeleri, Kahramanmaraş’ın Göksun ve Andırın ilçelerinin bir bölümü, Malatya, Ordu ve Samsun’un bazı ilçelerinde okullar tatil edildi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Meteoroloji, soğuk hava dalgasının etkisini birkaç gün boyunca sürdüreceğini belirterek, özellikle kar, buzlanma, fırtına ve çığ riski bulunan bölgelerde yaşayanların resmi uyarıları yakından takip etmesi çağrısında bulundu.

