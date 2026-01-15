Çorum'da Aranan Yaşlı Adam Ormanda Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Ali Aydilek'ten bir süredir haber alamayan yakınları, 112'den yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR DA YARDIMA KOŞTU

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda arama çalışmaları ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Hüsamdede mevkisine yoğunlaştı. Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ile vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarında bölge dronla da tarandı.

Yaklaşık 7 saat süren arama çalışmalarının ardından Aydilek, ormanlık alanda jandarma ekiplerince bulundu. Sağlık ekiplerince Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydilek, buradaki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

